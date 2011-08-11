Японский премьер пообещал уйти в отставку

Премьер-министр Японии Наото Кан заявил, что он уйдет в отставку после принятия нескольких ключевых законопроектов, возможно, уже в конце августа, сообщает Газета.ru.

Кан назвал принятие трех законопроектов, которые он считает крайне важными для восстановления Японии, в качестве условия для своей отставки.

Первый такой законопроект о втором дополнительном бюджете уже принят в парламенте. Из двух остающихся один касается выпуска облигаций государственного займа, а второй содействия использованию возобновляемой энергии.

Кан выступал в среду на заседании комитета нижней палаты, где обсуждался законопроект об облигациях государственного займа. Кан сказал, что когда эти условия будут выполнены, его Демократическая партия быстро проведет выборы председателя. Он отметил при этом, что когда будет избран новый лидер, он уйдет в отставку, и парламент выберет нового премьер-министра.

Нынешний премьер-министр стремительно теряет популярность в последние недели. Его кабинет обвиняли, в том числе в неэффективном преодолении последствий землетрясения, цунами и последовавшей за ними аварии на АЭС «Фукусима».