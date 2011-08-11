Сторонники Тимошенко ночуют сегодня на Крещатике

Сегодняшняя ночь в палаточном лагере сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко проходит спокойно. Как сообщает ЛIГАБiзнесIнформ, в лагере возле Печерского суда Киева находятся несколько десятков человек, среди которых присутствуют народные депутаты от фракции БЮТ-Батькивщина.

Некоторые из дежурящих играют в шахматы, нарды и карты.

Порядок обеспечивают несколько десятков милиционеров. Кроме того, на улице Крещатик и Богдана Хмельницкого находятся четыре автобуса с бойцами спецподразделения «Беркут».

Напомним, суд над Тимошенко продолжится сегодня, 11 августа, в 10:00.