Тимошенко доставили в суд немного позже обычного

Сегодня экс-премьера Украины Юлию Тимошенко доставили в Печерский районный суд Киева позже, чем в предыдущие дни. Автозак подъехал к суду в 08:05 утра, в то время как в первый день суда после взятия Тимошенко под сражу ее доставили в 06:40, а вчера - в 07:40 утра.

Как передает ЛІГАБізнесІнформ, сторонники Тимошенко, которые всю ночь дежурили в установленных под судом палатках, встретили автозак скандированием «Юлю на свободу!» Сегодняшнее заседание суда начнется в 10:00.

Вдоль Крещатика и по улице Богдана Хмельницкого как и в предыдущие дни стоят автобусы с беркутом.

Напомним, вчера Тимошенко назвала пытками то, как с ней обращаются, доставляя в суд за несколько часов до начала заседания, и потребовала у судьи Родиона Киреева прекратить такую практику.