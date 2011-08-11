Польские дипломаты взялись за освобождение Тимошенко

11 августа 2011, 09:26

Польша обеспокоена ситуацией в Украине и убеждает украинскую власть освободить Юлию Тимошенко из-под стражи. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал вице-председатель комиссии иностранных дел польского Сейма Роберт Тышкевич.

«Польское общественное мнение обеспокоено задержанием Юлии Тимошенко, поскольку очевиден политический контекст этого события. Это беспокоит Польшу, ведь Польша последовательно поддерживает европейский выбор Украины и пытается поддерживать стремление Украины построить хорошие отношения с Европейским Союзом», - сказал он.

«Польша обеспокоена тем, что это событие может дестабилизировать ситуацию в Украине, а также может замедлить процесс заключения договоров об ассоциации Украины с ЕС и о безвизовом режиме», - добавил Тышкевич.

По его мнению, может также замедлиться подписание ряда других документов, обработка которых уже на завершающем этапе.

На вопрос, означает ли это то, что если Тимошенко и дальше будет оставаться под стражей, соглашения об ассоциации Украины с ЕС и безвизового режима для украинцев не будет, Тышкевич ответил:

«Сложно ответить на этот вопрос однозначно, но я уверен, что это не будет способствовать быстрому заключению этих договоров».

«Весь Европейский Союз сомневается в обоснованности этого задержания, а также видит политический фон этого события», - добавил он.

Тышкевич отметил, что он лично удивлен тем, что за действия, которые Тимошенко выполняла на посту премьера ее привлекают к уголовной ответственности.

«Согласно европейским стандартам, в таких случаях применяется конституционная ответственность, то есть человек отвечает перед конституционным судом», - сказал он.

«Так, в частности, действует польская правовая система. Если мы подозреваем, что какой-то политик действовал не по своему мандату или же вопреки государственным интересам, то прежде всего происходит политическая и правовая оценка его действий», - добавил Тышкевич.

«Государство заинтересовано в том, чтобы такую ​​оценку осуществил конституционный суд, а затем, при необходимости, дело могут рассматривать соответствующие органы правосудия - уголовные суды, прокуратура. Поэтому эта ситуация вызывает недоумение, она не совсем соответствует европейским стандартам оценки деятельности политиков», - отметил он.

На вопрос, почему официальная Варшава, ранее довольно активно высказывавшаяся относительно событий в Украине, на этот раз молчит, Тышкевич ответил:

«На следующей неделе состоится заседание польского парламента. Можно надеяться, что по поводу этой ситуации со стороны польских парламентариев будет некий сигнал».

«Сейчас Польша пытается повлиять на украинские власти так, чтобы Юлия Тимошенко быстрее оказалась на свободе», - сказал он.

По словам Тышкевича, на данный момент вопросом Тимошенко занимаются польские дипломаты, «и если окажется, что шансов на позитивный сценарий развития событий нет, можно надеяться на решительную политическую реакцию».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять