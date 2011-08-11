Польские дипломаты взялись за освобождение Тимошенко

Польша обеспокоена ситуацией в Украине и убеждает украинскую власть освободить Юлию Тимошенко из-под стражи. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал вице-председатель комиссии иностранных дел польского Сейма Роберт Тышкевич.

«Польское общественное мнение обеспокоено задержанием Юлии Тимошенко, поскольку очевиден политический контекст этого события. Это беспокоит Польшу, ведь Польша последовательно поддерживает европейский выбор Украины и пытается поддерживать стремление Украины построить хорошие отношения с Европейским Союзом», - сказал он.

«Польша обеспокоена тем, что это событие может дестабилизировать ситуацию в Украине, а также может замедлить процесс заключения договоров об ассоциации Украины с ЕС и о безвизовом режиме», - добавил Тышкевич.

По его мнению, может также замедлиться подписание ряда других документов, обработка которых уже на завершающем этапе.

На вопрос, означает ли это то, что если Тимошенко и дальше будет оставаться под стражей, соглашения об ассоциации Украины с ЕС и безвизового режима для украинцев не будет, Тышкевич ответил:

«Сложно ответить на этот вопрос однозначно, но я уверен, что это не будет способствовать быстрому заключению этих договоров».

«Весь Европейский Союз сомневается в обоснованности этого задержания, а также видит политический фон этого события», - добавил он.

Тышкевич отметил, что он лично удивлен тем, что за действия, которые Тимошенко выполняла на посту премьера ее привлекают к уголовной ответственности.

«Согласно европейским стандартам, в таких случаях применяется конституционная ответственность, то есть человек отвечает перед конституционным судом», - сказал он.

«Так, в частности, действует польская правовая система. Если мы подозреваем, что какой-то политик действовал не по своему мандату или же вопреки государственным интересам, то прежде всего происходит политическая и правовая оценка его действий», - добавил Тышкевич.

«Государство заинтересовано в том, чтобы такую ​​оценку осуществил конституционный суд, а затем, при необходимости, дело могут рассматривать соответствующие органы правосудия - уголовные суды, прокуратура. Поэтому эта ситуация вызывает недоумение, она не совсем соответствует европейским стандартам оценки деятельности политиков», - отметил он.

На вопрос, почему официальная Варшава, ранее довольно активно высказывавшаяся относительно событий в Украине, на этот раз молчит, Тышкевич ответил:

«На следующей неделе состоится заседание польского парламента. Можно надеяться, что по поводу этой ситуации со стороны польских парламентариев будет некий сигнал».

«Сейчас Польша пытается повлиять на украинские власти так, чтобы Юлия Тимошенко быстрее оказалась на свободе», - сказал он.

По словам Тышкевича, на данный момент вопросом Тимошенко занимаются польские дипломаты, «и если окажется, что шансов на позитивный сценарий развития событий нет, можно надеяться на решительную политическую реакцию».