Сторонники Тимошенко забросали милицию мусором

Сторонники экс-премьера Юлии Тимошенко забросали сотрудников милиции мусором во время вывоза Тимошенко с территории Печерского райсуда Киева в среду.

Сторонники экс-премьера бросали в стражей порядка пустые пластиковые бутылки, белые сухие салфетки, а также обертки от различных сладостей, в том числе шоколадок, сообщают Украинская правда.

При этом никто не пострадал.

Чтобы обеспечить вывоз Тимошенко, милиционеры выстроились вдоль улицы Крещатик.

По обе стороны улицы находились более 200 стражей порядка, которые должны были предотвратить возможные попытки сторонников Тимошенко выбежать на проезжую часть.