Печерский суд сегодня рассмотрит три резонансных дела

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В Печерском районном суде города Киева сегодня будут рассматриваться сразу три резонансных уголовных дела.

Как передает УНИАН, сегодня в 9:30 началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

В 10:00 начались судебные заседания по рассмотрению уголовных дел экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея Пукача.

В 16:30 в Печерском райсуде будут рассматривать жалобу бывшего руководителя «Укравтодора» Вадима Гуржоса на постановление о возбуждении уголовного дела.

Напомним, на заседании суда в среду, 10 августа, председательствующий по делу Юлии Тимошенко судья Родион Киреев отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-премьера об отмене в отношении нее меры пресечения в виде взятия под стражу.