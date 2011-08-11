Суд по делу Тимошенко продолжил допрос Турчинова

В Печерском районном суде г. Киева судебное разбирательство уголовного дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко сегодня началось с допроса бывшего первого вице-премьера Александра Турчинова, которого защита вызвала в качестве свидетеля.

Как передает УНИАН, 10 августа допрос Турчинова был прерван в связи с длительностью судебного заседания по просьбе Тимошенко и ее защиты.

Накануне Турчинову задавали вопросы только экс-премьер и его адвокаты.

Напомним, во время вчерашнего допроса Турчинов заявил, что на заседании правительства 19 января 2009 года ни один из министров не высказался против подписания газового соглашения с Россией.

«Ни один из членов правительства не высказался против подписания соглашений на условиях, о которых договорилась премьер-министр. Ни один не выразил позицию, что нельзя подписывать соглашение, потому что все понимали, насколько опасна ситуация в стране», - сказал Турчинов.

По его словам, даже министры, назначенные в правительство Тимошенко по квоте тогдашнего президента Виктора Ющенко, также не сделали ни одного заявления о невозможности подписания газовых соглашений.

Единственное замечание, отметил Турчинов, касалось того, что нельзя подписывать соглашение по фиксированной цене в размере 450 долларов за тысячу кубометров газа.

Допрос Турчинова продолжался два часа 25 минут.