Виктор Янукович предложил России договориться о цене на газ без суда

{1-} Президент Украины Виктор Янукович считает, что Украина и Россия должны найти компромиссное решение и пересмотреть цены на газ, не прибегая к судебной процедуре. «Я считаю, в наших интересах - Украины и Российской Федерации - найти компромиссное решение, и мы к этому будем стремиться», - сказал Виктор Янукович журналистам в Сочи, сообщают РИА Новости.

На прошлой неделе премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев изучает вопрос о расторжении в судебном порядке газового контракта с Россией, заключенного в 2009 году, так как считает кабальными цены на газ, зафиксированные в двусторонних соглашениях.

В Сочи, куда он несколько минут назад прибыл, Президент Украины обсудит со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым интеграционные процессы, происходящие на пространстве СНГ с участием России и Украины, реализацию договоренностей в энергетике и торговле, перспективы расширения экономических связей, ход подготовки Второго российско-украинского межрегионального экономического форума.

Предполагается, что будет затронута тема Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана и Единого экономического пространства трех стран.

Кроме того, Виктор Янукович ознакомится с ходом работ по строительству Олимпийского парка и Большой ледовой арены, сооружаемых в рамках подготовки к Зимней олимпиаде 2014 года.