Россия согласилась выдать Ландика Украине

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Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Украины от 19 июля 2011 г. о выдаче в Украину депутата Луганского горсовета Романа Ландика для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Отдел связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Положительное решение украинского запроса о выдаче в достаточно сжатые сроки стало возможным благодаря активной позиции Генеральной прокуратуры Украины в этом вопросе», - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что «с целью фактической передачи Ландика в Украину Генеральной прокуратурой Украины даны соответствующие поручения украинским компетентным органам».

Напомним, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата Владимира Ландика, депутат Луганского горсовета Роман Ландик избил девушку.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Ландика по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

10 июля стало известно, что работники правоохранительных органов установили местонахождение Ландика. Он был задержан в Краснодаре (Россия).

19 июля Генеральная прокуратура Украины направила в Генеральную прокуратуру Российской Федерации запрос о выдаче Украине Ландика для привлечения его к уголовной ответственности за хулиганство.