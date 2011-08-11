Турчинов: в срыве газовых переговоров с Россией в 2009-м виноват Ющенко

Экс-первый вице-премьер Александр Турчинов настаивает на причастности к срыву газовых переговоров между Украиной и Россией экс-президента Виктора Ющенко.

Об этом он заявил, давая показания в деле Тимошенко, сообщает Украинская правда.

Турчинов напомнил, что в конце 2008 года, когда было достигнуто соглашение о подписании прямых контрактов, украинская делегация была «без объяснения причин отозвана с переговоров президентом Ющенко». Он считает, что это произошло из-за связи президента Ющенко с компанией Дмитрия Фирташа «РосУкрЭнерго».

По словам Турчинова, российская сторона восприняла отзыв делегации как «политический демарш, после чего начала систематически повышать цены до европейского уровня».

Как известно, 12 октября 2008 года Юлия Тимошенко и Владимир Путин договорились о прямых поставках газа. Однако после нескольких месяцев переговоров стороны не нашли компромисс. Ющенко отозвал делегацию «Нафтогаза» из Москвы 31 декабря, когда «Газпром» предложил неприемлемую цену. После этого Ющенко уехал отдыхать в Гуту, а Тимошенко 19 января подписала в Москве газовые соглашения, из-за которых ее сейчас судят.