Янукович: Ключевой задачей Украины и РФ является улучшение торговых отношений

Президент Украины Виктор Янукович убежден, что дальнейшее улучшение динамики торгово-экономических отношений Украины и России является важной задачей для обеих стран. Об этом он заявил в четверг в Сочи перед началом встречи с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба Главы государства.



По словам В. Януковича, нынешняя динамика торгово-экономических отношений Украины и России дает основания говорить, что на конец текущего года двусторонний товарооборот составит около 50 миллиардов долларов. «Мы будем обсуждать вопрос, как эту динамику улучшить», - сказал Президент.



Он отметил, что планирует также обсудить со своим российским коллегой подготовку к проведению Пятого заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии, которое должно состояться в сентябре-октябре этого года. «У нас есть о чем поговорить», - отметил Глава государства.



Виктор Янукович добавил, что речь идет не только об уровне межгосударственных отношений Украины и России, но и о широком спектре вопросов межотраслевой и межрегионального сотрудничества. Последние вопросы, подчеркнул Президент, стороны рассмотрят осенью этого года во время Украинско-Российского межрегионального экономического форума в Донецкой области.



В. Янукович отметил, что стороны рассмотрят также актуальные вопросы двусторонних торговых разногласий, которые нужно «своевременно снимать». «На основе традиционного компромисса, который всегда был в наших отношениях, конструктивного подхода к решению вопросов, мы, я думаю, будем сегодня искать ответы и примем надлежащие решения», - подчеркнул Президент Украины.



Кроме того, Виктор Янукович и Дмитрий Медведев планируют обсудить вопросы сотрудничества Украины и России в международных организациях.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович считает, что Украина и Россия должны найти компромиссное решение и пересмотреть цены на газ, не прибегая к судебной процедуре. «Я считаю, в наших интересах - Украины и Российской Федерации - найти компромиссное решение, и мы к этому будем стремиться».