Societe Generale на грани разорения

Слухи о возможном крахе одного из крупнейших французских банков Societe Generale и готовящемся снижении кредитного рейтинга второй экономики зоны евро привело к серьезному падению в среду обменного курса единой европейской валюты и в целом – фондового рынка Старого света , пишет EuroNews.

Стоимость акций Societe Generale упала на 22,5%. Французское правительство срочно отставило в сторону привычные отпускные дела и собралось для обсуждения мер снижения бюджетного дефицита, которые должны быть объявлены 24 августа.

Наблюдатели склонны расценивать события на европейских рынках как начало спекулятивных игр против евро, которые начались с подрыва позиций Франции.

“Падение доверия сегодня на рынке можно интерпретировать как игру одного, но самого чувствительного к переменам актера, – банковского сектора” , – считает менеджер одного из инвестиционных фондов Доминик Декид.

Впрочем, руководство Societe Generale не собирается сидеть сложа руки: оно потребовало проведения специального расследования “распространяемых вредоносных слухов”. А все 3 ведущих рейтинговых агентства подтвердили высший кредитный рейтинг Франции и ее “стабильную” кредитную перспективу.

В 2008 году банк уже сталкивался с серьёзными проблемами, когда он понёс потери от действий одного из трейдеров. Тогда правительству удалось реструктуризировать активы и повысить ликвидность банка.