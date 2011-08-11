Суд по делу Луценко продолжится через неделю

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Коллегия судей Печерского районного суда Киева под председательством Сергея Вовка предоставила возможность адвокатам экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко подготовиться к допросу в зале судебных заседаний потерпевших по делу, отложив судебное заседание на 9:15 18 августа.

Как передает УНИАН, таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвокатов экс-министра, которые просили предоставить им время для подготовки к допросу потерпевших, поскольку сегодня планировалось начать допрос свидетелей, но из-за изменения процедуры исследования доказательств по делу было принято решение о допросе потерпевших.

В своем выступлении сторона обвинения возражала против удовлетворения этого ходатайства, мотивируя это тем, что суд фактически защитникам и экс-министру в свое время предоставлял возможность подготовиться, в связи с чем объявлялся получасовой перерыв.

Кроме того, прокуроры настаивали на том, что защитники изучали материалы дела, следовательно, они подготовлены и владеют необходимым объемом информации.

В то же время, сторона обвинения заявила в суде, что защита, обращаясь с просьбой о переносе даты судебного заседания, фактически злоупотребляет правами с целью затянуть судебное рассмотрение дела.

В свою очередь, Луценко, комментируя эти слова прокуроров, сказал: «Я не могу сейчас квалифицированно задавать вопросы потерпевшим. Насколько помню, потерпевший Давыденко (он проходит по эпизоду с незаконным проведением оперативно-розыскного дела – Ред.) давал показания на том. Если прокуроры помнят материалы всех дел, я их с этим поздравляю. Но быть против предоставления времени для подготовки – это обычное прокурорское мошенничество, чтобы защита не имела возможности защищать».

Следующее судебное заседание состоится в здании Печерского райсуда Киева по адресу: улица Гайцана, 4.

фото: svetiteni.com.ua