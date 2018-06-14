Одобрен, подписан, опубликован. Закон об антикоррупционном суде вступил в силу

В четверг, 14 июня, в Украине принятый Верховной Радой президентский закон о Высшем антикоррупционном суде, который подписал глава страны Петр Порошенко, вступил в силу.

В среду — 13 числа — документ был опубликован в газете "Голос Украины".

В переходных положениях закона сказано, что он вступает в силу со дня, следующего после его опубликования в издании, но отдельные его положения становятся действительными со дня начала работы суда.

Напомним, Рада приняла законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440) 7 июня, за проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226, а против — 25. Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — МВФ.