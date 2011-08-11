Янукович впечатлен увиденным в Сочи

Президент Украины Виктор Янукович сказал российскому лидеру Дмитрию Медведеву, что впечатлен масштабами олимпийской стройки в Сочи к предстоящей Зимней Олимпиаде 2014 года.

«Я с огромным интересом и специалисты посмотрели объекты олимпийские и подходы к решению вопросов. Для нас этот опыт очень ценен. Я думаю, что вы еще сами до конца не понимаете, по большому счету, значение (этого) в развитии региона, и то, что вы сделали такой шаг, то, что «наворотили» там, впечатляет», - цитируют украинского Президента РИА Новости.

К Олимпиаде в Сочи строится несколько десятков спортивных объектов, ведется реконструкция всей инфраструктуры в городе.

Как сообщалось, Украина вошла в пятерку государств, претендующих на проведение у себя Зимних Олимпийских игр 2022 года. Об этом Виктор Янукович сказал 8 июля на пресс-конференции.

«Олимпиада-2022 в Украине - это наша инициатива. Мы провели огромную работу с Международным олимпийским комитетом, - подчеркнул глава государства. - У нас есть проект, и мы, не дожидаясь решения по хозяину Олимпиады, уже начали работать».