В Одесскую мэрию не пустили горожан с портретом мэра Костусева (ФОТО)

С конфликта началось заседание Одесского исполкома, когда около двух десятков горожан пытались попасть на его сессию, ссылаясь на законы Украины. По мнению пришедших одесситов, они имеют полное право присутствовать на заседании как жители Одессы. Это право, говорят они, гарантировано им законами Украины «О доступе к публичной информации», «О местном самоуправлении» и самим регламентом работы Одесского горсовета, сообщает Думская.net.

Многие из пришедших были в белых футболках с фотографией Алексея Костусева (сделанной 1 апреля на Юморине) и словами «обещал — выполнил». Одесситы заявили, что они все голосовали за Костусева и теперь хотят посмотреть на заседание исполкома своими глазами. Однако милиционеры не пускали жителей города ссылаясь на то, что их нет в списках приглашенных, на знаменитое распоряжение мэра о пропускном режиме, обещали, что подойдёт кто-то уполномоченный и разрешит ситуацию.

Мимо горожан прошли члены исполкома, вице-мэры, депутаты горсовета, начальник управления информации и советники городского головы, однако одесситов так никто не пропустил в здание. А бюро пропусков почему-то оказалось закрытым.

Под крики «Позор» и «Костусев» один из одесситов попытался перепрыгнуть турникет, но был остановлен несколькими милиционерами. Старший из милиционеров заявил, что если одесситы видят в его действиях нарушение закона, то они имеют право на него пожаловаться. А после некоторых препирательств он показал свои документы.

Как мы сообщал Главред, замглавы Одесского облсовета Алексей Гончаренко пытался зайти в сессионный зал горисполкома, но был грубо остановлен милицией, в результате чего произошла потасовка.