Миллиардер Прохоров готов заменить Путина

Михаил Прохоров, лидер «Правого дела» в очередной раз заявил, что готов стать премьер-министром России. «Мне кажется, что я справлюсь с работой премьер-министра (сегодня эту должность занимает Владимир Путин- ред)», - сказал Прохоров, сообщает «Интерфакс».

По его словам, премьер-министр - это своего рода «гендиректор, только большой страны».

Вместе с тем, Прохоров отметил: «Я не могу быть премьером в программах, в которые я не верю».

Он пояснил, что «программу у нас определяет президент». «Если программа, которую «Правое дело» предложит, будет разделена большим количеством людей и человеком, который будет президентом в марте, тогда такую возможность (работу премьер-министром – ред.) можно рассматривать», - подчеркнул лидер партии.

Вместе с тем он подчеркнул, что не является «кремлевским проектом», а пришел в политику по личному решению. «Меня так приучили родители, что все решения в жизни я принимаю сам: и когда я в детстве занимался спортом, и когда учился в институте, и когда начал заниматься бизнесом», - заявил Прохоров.

«В 46 лет себя не поменяешь», - отметил он. «Это решение (возглавить партию «Правое дело») - мое. Если кто-то считает, что я кремлевский проект или чей-то еще, это его личное дело», - подытожил Прохоров.

Напомним, в конце июня в Москве состоялся внеочередной съезд партии «Правое дело», лидером которой был избрать бизнесмен Михаила Прохоров.

Ранее Прохоров заявлял, что в случае утверждения его кандидатуры на пост лидера партии, он готов уйти из бизнеса и бороться за второе место на парламентских выборах.





