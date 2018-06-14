Вятрович назвал возможную цель переименования захваченного Крыма

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович считает, что в захваченном Россией Крыму могли предложить переименовать полуостров для того, чтобы каким-то образом вычеркнуть и убрать из его истории крымских татар.

Такого рода инициативы вызывают удивление, в Крыму есть намного больше других проблем с переименованиями, на которые стоит обратить внимание, рассказал эксперт в комментарии "Главреду".

"В частности, требуется замена российских имперских названий, которые появились там, сменив исторические названия — либо крымскотатарские, либо греческие, либо других национальных групп", — отметил собеседник.

По его словам, "даже трудно предположить, для чего появилась такая инициатива в аннексированном Крыму, возможно, для того, чтобы каким-то образом вычеркнуть и убрать из истории полуострова крымских татар".

"Вообще, я не представляю, каким образом может быть осуществлено такое переименование Крыма, ведь речь идет о переименовании полуострова, то есть географического названия", — добавил Вятрович.

"Вряд ли это будет воспринято в мире и в Украине. Ведь тамошняя власть не имеет никакой легитимности для осуществления подобного рода шагов на территории Крыма, части украинского государства", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что глава национально-культурной автономии греков Крыма Иван Шонус выступил с инициативой переименовать полуостров в Тавриду. Греки уже обратились с официальным письмом к "ответственным инстанциям".