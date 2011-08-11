Медведев предлагает Януковичу разобраться с украинско-российской границей

Президент РФ Дмитрий Медведев заявляет, что России и Украине предстоит решить вопрос о государственной границе.

«Нам нужно думать и об окончательном решении вопроса по государственной границе. У нас много тем для разговора. Поэтому я считаю, что разговор должен быть откровенный, прямой, дружеский, как он у нас всегда и получался», - сказал Медведев на встрече с Президентом Украины Виктором Януковичем в Сочи в четверг, сообщает «Интерфакс-Украина»

По словам главы российского государства, на встрече предстоит обсудить и другие проблемы, среди которых газовое сотрудничество, интеграционные процессы на постсоветском пространстве и др.

«Проблем хватает, и я предлагаю сконцентрироваться на них, потому что в этом - смысл визита», - сказал Медведев.

«Поговорим, конечно, о развитии интеграционных процессов, которые идут с участием Российской Федерации и о возможном присоединении к этим процессам Украины, если Украина посчитает это для себя целесообразным. Поговорим, конечно, о газовом сотрудничестве, которое традиционно является сложным, но от которого никуда не уйти», - отметил президент.

Он также предложил обсудить региональное сотрудничество и международные вопросы.

Отдельной темой, по словам Медведева, станет подготовка к очередному заседанию межгоскомиссии. «Мы с вами договорились, что межгоскомиссия должна пройти на высоком уровне в прямом и переносном смысле этого слова, и знаменовать какие-то новые страницы в развитии российско-украинского сотрудничества», - сказал он.

Напомним, Президент Украины во время встречи с президентом России Дмитрием Медведевым в Сочи обсудит интеграционные процессы, происходящие на пространстве СНГ с участием России и Украины, реализацию договоренностей в энергетике и торговле, перспективы расширения экономических связей, ход подготовки Второго российско-украинского межрегионального экономического форума.