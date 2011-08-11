Америка испытает самый быстрый военный самолёт в мире (фото, видео)

США в четверг испытают в реальном полете самый быстрый в мире самолет, способный развивать скорость в 20 раз превышающую скорость звука. Путь из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, занимающий обычно более пяти часов, на таком аппарате займет всего 12 минут, а из Лондона в Сидней - не больше часа, передаёт Newsru.com

В случае успеха испытания можно будет говорить о приближении эры пассажирских суборбитальных космических перелетов между разными точками планеты - как в фантастических книгах и фильмах. Но главная цель готовящегося теста - не гражданская, а военная.

Гиперзвуковой Falcon HTV-2 является разработкой американского Управления перспективных исследовательских программ в области обороны и представляет собой супероружие нового поколения. По задумке Пентагона, на таком аппарате менее чем за час можно доставить и сбросить, к примеру, ядерную бомбу в любую точку планеты.

По форме самолет напоминает наконечник копья. Весь его корпус слитный - крыльев в привычном понимании нет. Длина его невелика - всего 3,7 метра, скорость полета - 13 тысяч миль в час (почти 21 тысяча километров в час). Для сравнения: сверхзвуковые самолеты типа советского МиГ-25, на которых было установлено 29 мировых рекордов, за час преодолевают 2,4 тысячи километров.