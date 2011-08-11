Тигипко признал, что суд над Тимошенко создает проблемы в отношениях с ЕС

11 августа 2011, 14:05

 

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей Тигипко в ходе визита в Берлин в среду, 10 августа признал, что «процесс против Юлии Тимошенко осложняет переговорный процесс Украины с ЕС о зоне свободной торговли», сообщает Немецкая волна. 

Об этом Тигипко заявил изданию немецких деловых кругов Handelsblatt. К сожалению, из информации в этом издании нельзя понять, говорил Тигипко о судебном процессе  над Тимошенко или о решении суда арестовать ее. В то же время издание подчеркивает, что он стал первым украинским высокопоставленным должностным лицом, признавшим негативное влияние судебных процессов над украинскими оппозиционерами на евроинтеграционные устремления Украины.

В ходе визита в ФРГ Тигипко провел встречу в Министерстве иностранных дел Германии. По словам пресс-секретаря немецкого МИД в ходе встречи украинскому  вице-премьеру была изложена критическая позиция Германии в отношении ареста Юлии Тимошенко. Ему в очередной раз напомнили, что суд должен быть справедливым и с соблюдением норм правового государства.

Сергей Тигипко заверил собеседников, что Украина отдает предпочтение сближению с ЕС, а не Таможенному союзу с Россией, Казахстаном и Беларусью. «Мы делаем выбор в пользу Европы из-за ее лучших экономических и демократических стандартов», – сказал украинский вице-премьер немецкому Handelsblatt. Он призвал Европу «понять, что правительство Украины очень серьезно стремится к приближению к ЕС».

Напомним, в день ареста Тимошенко МИД Германии распространил заявление статс-министра Вернера Хоера о том, что решение о взятии под стражу экс-премьера Украины вызывает подозрения в «политически мотивированном правосудии».

В то же время, в Администрации Президента Украины считают, что арест Юлии Тимошенко «не повлияет на динамику продвижения переговоров» с ЕС. Об этом заявила накануне визита Сергея Тигипко в Берлин первый заместитель главы АП Ирина Акимова.

Украина и Европейский Союз ведут переговоры о подписании Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли. Украинская сторона рассчитывает на скорое завершение переговоров. «Мы надеемся, что еще до конца года сможем парафировать соглашение», цитирует Тигипко Handelsblatt. Планируется, что этот вопрос будет обсуждаться во время визита Президента Украины Виктора Януковича в Брюссель 20 октября.

Как собщал Главред, экс-премьер Юлия Тимошенко призывает лидеров европейских стран ускорить подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять