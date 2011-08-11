Тигипко признал, что суд над Тимошенко создает проблемы в отношениях с ЕС

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей Тигипко в ходе визита в Берлин в среду, 10 августа признал, что «процесс против Юлии Тимошенко осложняет переговорный процесс Украины с ЕС о зоне свободной торговли», сообщает Немецкая волна.

Об этом Тигипко заявил изданию немецких деловых кругов Handelsblatt. К сожалению, из информации в этом издании нельзя понять, говорил Тигипко о судебном процессе над Тимошенко или о решении суда арестовать ее. В то же время издание подчеркивает, что он стал первым украинским высокопоставленным должностным лицом, признавшим негативное влияние судебных процессов над украинскими оппозиционерами на евроинтеграционные устремления Украины.

В ходе визита в ФРГ Тигипко провел встречу в Министерстве иностранных дел Германии. По словам пресс-секретаря немецкого МИД в ходе встречи украинскому вице-премьеру была изложена критическая позиция Германии в отношении ареста Юлии Тимошенко. Ему в очередной раз напомнили, что суд должен быть справедливым и с соблюдением норм правового государства.

Сергей Тигипко заверил собеседников, что Украина отдает предпочтение сближению с ЕС, а не Таможенному союзу с Россией, Казахстаном и Беларусью. «Мы делаем выбор в пользу Европы из-за ее лучших экономических и демократических стандартов», – сказал украинский вице-премьер немецкому Handelsblatt. Он призвал Европу «понять, что правительство Украины очень серьезно стремится к приближению к ЕС».

Напомним, в день ареста Тимошенко МИД Германии распространил заявление статс-министра Вернера Хоера о том, что решение о взятии под стражу экс-премьера Украины вызывает подозрения в «политически мотивированном правосудии».

В то же время, в Администрации Президента Украины считают, что арест Юлии Тимошенко «не повлияет на динамику продвижения переговоров» с ЕС. Об этом заявила накануне визита Сергея Тигипко в Берлин первый заместитель главы АП Ирина Акимова.

Украина и Европейский Союз ведут переговоры о подписании Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли. Украинская сторона рассчитывает на скорое завершение переговоров. «Мы надеемся, что еще до конца года сможем парафировать соглашение», цитирует Тигипко Handelsblatt. Планируется, что этот вопрос будет обсуждаться во время визита Президента Украины Виктора Януковича в Брюссель 20 октября.

Как собщал Главред, экс-премьер Юлия Тимошенко призывает лидеров европейских стран ускорить подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом.