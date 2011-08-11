Франция не отзывала своего посла из Украины

Франция не отзывала своего посла Жака Фора, говорится в ответе пресс-секретаря Министерства иностранных и европейских дел Франции «Украинской правде».

«Париж не отзывал Жака Фора. Он продолжает свою миссию Посла Франции в Украине», - заявил он.

Что касается ареста Тимошенко, то спикер напомнил текст заявления, сделанного в пятницу 5 августа:

«Франция очень обеспокоена арестом госпожи Тимошенко. Мотивации судебного разбирательства ее дела вызывает у нас вопросы. В частности, нам кажется, что право на защиту не обеспечено», - напоминает пресс-служба французского посольства.

«Мы постоянно подчеркиваем, что соблюдение норм права является ключевым элементом построения партнерства между Францией, Европейским союзом и Украиной. Франция вместе со своими европейскими партнерами и в дальнейшем с большим вниманием будет следить за развитием ситуации относительно Тимошенко», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее спикер украинского МИД заявлял, что Франция отзовет посла за слова в поддержку Юлии Тимошенко.

Как сообщалось, Жак Фор высказал мнение, что судебный процесс по «газовому делу» против Юлии Тимошенко является политическим. «Я не хотел комментировать этот суд, но хочу сказать, что во Франции создалось такое впечатление, что, к сожалению, процесс над Юлией Тимошенко находится очень далеко от права, но очень близко к политике».