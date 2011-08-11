Азаров призвал критиковать власть: за это ничего не будет

Власти нужна критика для реальной оценки ситуации, и за критические высказывания, в чей бы адрес они не звучали, никого не накажут, сообщает УНИАН.

Ни один человек, выступившей с критикой, в чей бы адрес эта критика не была - в адрес директора шахты, губернатора, премьер-министра, Президента - за это не будет подвергаться наказанию. Нам нужна эта критика», - сказал Николай Азаров.

Премьер отметил, что критические оценки слышит и во время поездок в регионы, и знакомясь с сообщениями на своей странице в Facebook.

Мне некогда, конечно, все время на свою страницу заходить, но наиболее резонансные сообщения мне мои помощники показывают. Это уже хорошо. По каждому из этих сообщений уже предпринимаются определенные меры. И система управления в стране должна осуществляться не только через бюрократические каналы, а и через общественные механизмы», - сказал Николай Азаров.