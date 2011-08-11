Судебные приставы потеряли акции ЮКОСа на 404 млрд рублей

11 августа 2011, 15:45

 

Федеральная служба судебных приставов приступила к проверке информации адвокатов экс-совладельца ЮКОСа Платона Лебедева об изъятии у него и у Михаила Ходорковского в ходе исполнительного производства по первому делу ЮКОСа пакета акций стоимостью 404 млрд рублей, сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление директора ФССП Артура Парфенчикова, сделанное 11 августа.

Это в 23 раза больше суммы ущерба, который, по решению суда, Лебедев должен был возместить. Именно то, что ущерб не возмещен, стало одним из мотивов отказа Лебедеву в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

 С заявлением по поводу изъятия акций в Федеральную службу судебных приставов обратился адвокат Лебедева Константин Ривкин. По его словам, в октябре 2003 года у Ходорковского и Лебедева по решению Мещанского суда Москвы были изъяты акции ЮКОСа, которые тогда стоили, по биржевым расценкам, 404 млрд рублей. А в 2007 году было вынесено судебное решение о погашении осужденными ущерба за счет этих акций. Ривкин говорит, что адвокаты Лебедева и Ходорковского неоднократно направляли судебным приставам запросы с целью выяснить, какая именно сумма была взыскана в рамках исполнительного производства. Но ответа так и не получили.

В интервью Радио Свобода через несколько дней после того, как 27 июля 2011 года Вельский суд Архангельской области отказал Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении адвокат рассказал: «После ареста Ходорковского в 2003 году наши процессуальные оппоненты арестовали принадлежащие Ходорковскому, Лебедеву и их компаньонам акции. Речь идет о более чем 1 млрд обыкновенных акций ЮКОСа. С тех пор эти акции находились под арестом. И лишь через два года после приговора, в 2007 году, по непонятным для меня причинам судья Колесникова вынесла решение о снятии ареста с акций свыше 1 млрд "поштучно". В ее решении также написано об "обращении их в счет погашения гражданского иска, который был удовлетворен приговором Мещанского районного суда города Москвы 16 мая 2005 года". Я получил справку от ММВБ о стоимости акций на момент их ареста. Получается, что этот пакетик весил в 2003 году ни много ни мало 404 с лишним млрд рублей… Хочется спросить господ судебных приставов: ребята, а что это вы не исполнили решение Мещанского суда? Куда вы акции дели, которые вам было велено обратить на погашение гражданского иска?»

 Напомним, что ранее в ФССП официально сообщили, что с Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по первому приговору было взыскано лишь около 132 млн рублей из 17 млрд наложенного взыскания: «В ходе исполнительного производства в принудительном порядке взыскана и перечислена в бюджет сумма в размере 132 млн 747 тыс. руб., вырученная за счет продажи имущества – земельного участка, транспортных средств, акций и т.д., а также арестованная на банковских счетах должников», – утверждалось в сообщении пресс-службы ведомства.

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