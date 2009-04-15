Превратится ли «Кучма-Гор» в «Ющенко-Обама»?

Список встреч Раисы Богатыревой достаточно обширный: советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джеймс Джоунс, советник вице-президента США по вопросам национальной безопасности Энтони Блинкен, помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Александер Вершбоу, помощник министра энергетики США по политическим и международным вопросам Джонатан Шраер, руководство неправительственных политологических организаций, таких как Институт «Брукингз», Центр новой американской безопасности и Центр стратегических и международных исследований. В частности, Богатырева встретилась с бывшим советником при президенте Джеймсе Картере Збигневом Бжезинским.

Можно предположить, что визит Богатыревой в США готовился в сжатые сроки, поскольку ее встречи ограничиваются довольно невысоким уровнем. Хотя не исключено, что американские высокопоставленные чиновники встретились с ней внепланово, и об этом станет известно позже. Впрочем, факт остается фактом – в ее анонсированном графике значатся только помощники министров, но не министры. В прошлом году Богатырева уже посещала США, тогда в ее графике значились должностные лица с несколько более высоким уровнем – заместители министров.



Возможно, уровень встреч не настолько важен. Гораздо нтереснее то, о чем, собственно, говорила секретарь СНБОУ на своих встречах с американцами. Из сообщений, просочившихся в американские СМИ, известно, что она затрагивала вопрос выполнения двусторонних документов, подписанных в последние месяцы президентства Джорджа Буша. Очевидно, речь идет о Хартии о стратегическом партнерстве. Этот же вопрос затрагивал во время своего визита в Штаты и министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе, который, кстати, тоже в эти же дни находился в Вашингтоне. Стечение визитов вряд ли случайно. Хотя руководителю грузинского дипломатического ведомства повезло немного больше в плане встреч – он имел переговоры с госсекретарем США Хиллари Клинтон.

Вполне возможно, что Богатырева затрагивала во время своих встреч вопрос интеграции Украины в НАТО. Как сообщает пресс-служба СНБОУ, Бжезинский и Богатырева «отметили необходимость активизации поддержки западными демократиями курса Украины на интеграцию в евроатлантические структуры безопасности». Этому, по мнению Богатыревой, способствовало бы возобновление украинско-американской межгосударственной комиссии в новом формате под председательством президентов обеих стран.



В последнем, вероятно, и кроется основная цель визита Раисы Богатыревой в Вашингтон. Барак Обама уже имел встречу со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. В Москве с визитом не так давно находилась госсекретарь США Хиллари Клинтон с идеей «перезагрузки» (или «перегрузки»?) отношений. С украинскими власть предержащими американцы встречаться не спешат. Состоялась лишь короткая встреча госпожи Клинтон с и.о. министра иностранных дел Владимиром Хандогием во время ее визита в Брюссель. Уже известно, что в июле состоится визит Президента США в Москву. В то же время американцы дают понять, что ни о какой встрече Обамы с Президентом Виктором Ющенко в ближайшее время речь идти не может.



Одни эксперты обращают внимание на то, что Обама очень занят. Другие указывают, что американское руководство избегает встреч с украинскими коллегами по причине их постоянных внутриполитических дрязг. Посол США в Украине Вильям Тейлор, правда, не исключает, что подобная встреча может состояться в рамках работы Генассамблеи ООН в сентябре. Хотя многое будет зависеть от украинской стороны. Американцы постоянно обращают внимание на то, что их не устраивает постоянная вражда между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко. Не исключено, что Обама не хотел бы ехать в Киев еще и потому, чтобы этот визит не трактовали как вмешательство в украинские внутренние дела во время предвыборной президентской кампании и чтобы его встречу с Ющенко не интерпретировали как однозначную поддержку американцев именно этого кандидата на переизбрание. Хотя вряд ли именно в этом заключается проблема: ведь Обама вполне мог бы встретиться со всеми главными актерами будущих выборов. В конце концов, Джордж Буш во время прошлогоднего визита в Киев имел встречу с лидером Партии регионов Виктором Януковичем.



Эксперт Брукингского Института, бывший Посол США в Украине Стивен Пайфер сообщил «Главреду», что наряду с другими американскими экспертами имел встречу с Раисой Богатыревой. Правда, не стал пересказывать ход разговора, ссылаясь на то, что она происходила в формате «офф-рекордз».



Между тем, господин Пайфер признал, что администрация Обамы заинтересована в «перезагрузке», улучшении отношений с Россией. «В конце 2008 года наши отношения были на самой низкой точке с 1991 года. Администрация Обамы хочет решить вопросы, по которым США и Россия могут сотрудничать. Даже если у обеих стран разные взгляды на них», - указывает бывший посол. Он рассказал, что одной из плоскостей подобного сотрудничества является сокращение стратегического ядерного вооружения. Пайфер не исключил, что между Вашингтоном и Москвой «могут возникнуть противоречия и в отношении других вопросов, в частности, по поводу права Украины развивать свои отношения с НАТО».



При этом американский эксперт отвергал предположение «Главреда», что руководство Украины больше не интересно администрации США. Хотя и признал, что есть «проблема в продолжительной вражде между Президентом и премьер-министром Украины». «Я хотел бы видеть регулярный диалог на высшем уровне между Вашингтоном и Киевом, но отсутствие политической слаженности в исполнительной ветви власти в Киеве усложняет установление такого диалога», - подчеркнул Пайфер.



Мнение, высказанное Богатыревой о создании межгосударственной комиссии во главе с Ющенко и Обамой, довольно интересно. Подобный формат сотрудничества между США и Украиной уже существовал – во времена президентства Леонида Кучмы. Правда, партнером в этой комиссии с американской стороны был вице-президент США Альберт Гор. Создание предыдущей комиссии происходило при достаточно благосклонном отношении к Кучме-реформатору (это уже во времена Президента Джорджа Буша он превратился в американского врага). Однако даже тогда Билл Клинтон не стал партнером Кучмы по межгосударственной комиссии. Тем более маловероятным выглядит создание такого формата контактов двух стран сейчас.



Ряд экспертов (в числе которых и Стивен Пайфер) не так давно подготовили рекомендации Бараку Обаме по сотрудничеству с Украиной ( http://glavred.info/archive/2009/03/24/180017-2.html ). В них как раз и упоминается идея о создании межгосударственной комиссии вроде той, которая существовала между Украиной и США в 1996-2000 годах. Эксперты, правда, указывают, что с американской стороны эту комиссию должен был бы возглавить вице-президент США Джо Байден (но никак не Барак Обама). Кроме того, американцы обращают внимание на сложности, которые могут возникнуть с представлением украинской стороны. Леонид Кучма действительно все решал в Украине, и Вашингтон полностью мог полагаться на него. В сегодняшних условиях сложно определить, кто же на самом деле хозяин в стране. «Что касается украинской стороны, в 90-х годах президент Кучма единолично представлял Украину, ведь президент тогда контролировал исполнительную власть. В отличие от того времени, исполнительная власть в Украине сегодня разделена между президентом и премьер-министром. Это осложняет определение уполномоченного лица с украинской стороны: в нынешних политических условиях в Киеве, если Вашингтон предложит Тимошенко возглавить украинскую сторону, то Ющенко вряд ли будет сотрудничать, и наоборот. Альтернативой может быть такой вариант, когда полномочия украинской стороны будут разделены между Президентом и премьером», - говорится в рекомендациях Обамы. Однако эксперты признают, что «работа комиссии окажется под угрозой, если Ющенко и Тимошенко не смогут договориться». В этом случае структура не может эффективно работать, пока не состоятся президентские выборы 2010 года. Хотя эксперты уверены, что есть смысл в создании такой комиссии именно сейчас.



Визит Раисы Богатыревой в США – это в некоторой степени зондирование настроений в американских экспертных и властных кругах в отношении Украины. В свою очередь Раиса Васильевна могла проинформировать и американцев о планах украинского руководства. Успешность или неуспешность этой поездки станет очевидной уже в ближайшее время. И свидетельством тому станет то, удастся ли Виктору Ющенко встретиться с Бараком Обамой. Или же как минимум с вице-президентом Джо Байденом.