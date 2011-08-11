Янукович и Медведев более трех часов общаются тет-а-тет

{1-} Президент Украины Виктор Янукович и Президент России Дмитрий Медведев общаются тет-а-тет уже более трех часов. Результаты переговоров и когда закончится встреча двух президентов пока неизвестны, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович ранее заявлял, что стороны планируют обсудить газовые вопросы, а также актуальные вопросы двусторонних торговых разногласий, которые нужно «своевременно снимать».

«На основе традиционного компромисса, который всегда был в наших отношениях, конструктивного подхода к решению вопросов, мы, я думаю, будем сегодня искать ответы и примем надлежащие решения», - подчеркнул Президент Украины.



Кроме того, Виктор Янукович и Дмитрий Медведев планируют обсудить вопросы сотрудничества Украины и России в международных организациях.