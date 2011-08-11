Ташкентские власти блокируют иностранные интернет-СМИ

В Узбекистане подвергаются цензуре десятки электронных средств массовой информации. Власти в Ташкенте заблокировали иностранные новостные порталы, сообщающие о событиях в Узбекистане, в основном сайты российских СМИ.Узбекские власти пытаются взять под контроль электронные средства массовой информации, ссобщает Немецкая волна со ссылкой на, информационное агентство DAPD.

В Узбекистане подвергаются цензуре десятки электронных средств массовой информации. Власти в Ташкенте заблокировали иностранные новостные порталы, сообщающие о событиях в Узбекистане, в основном сайты российских СМИ. По состоянию на 11 августа в стране заблокированы по меньшей мере 29 информационных порталов. Этот факт выявили сотрудники базирующегося в Казахстане сетевого издания Uznews.net, которые протестировали 65 российских новостных сайтов. Недоступными оказались страницы центральных российских телеканалов – "Первый канал", "Россия", "НТВ", "РБК ТВ", а также сайты общественно-политических и экономических печатных изданий, таких как "Коммерсант", "Независимая газета", "Правда", "Известия", и многих других. Заблокированы известнейшие новостные порталы Gazeta.ru и Newsru.com.

Цензуре подверглись также центральноазиатские сайты, в том числе "24.kg" и "АКИпресс". Кроме того, недоступны сетевые издания международных информационных агентств.

Как известно, сайт немецкой медиакомпании Deutsche Welle остается заблокированным в Узбекистане с 2007 года.