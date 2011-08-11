МИД Франции вызвал посла Украины в связи с арестом Тимошенко

{1-}

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Украины в этой стране для того, чтобы выразить озабоченность уголовным преследованием бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и ходом суда над ней. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на коммюнике министерства.

В документе также сказано, что Франция намерена продолжать следить за тем, как будет развиваться судебный процесс.

Напомним, Франция не первый раз выступает с комментариями по поводу суда над Тимошенко. В заявлении МИД Франции от 5 августа, в частности, говорилось, что французы «очень обеспокоены арестом госпожи Тимошенко» и полагают, что Тимошенко не обеспечено должное право на защиту.

Ранее «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в дипломатическом корпусе сообщал, что посол Франции в Украине Жак Фор вскоре покинет свой пост. По информации информагентства, такое решение было принято в связи с заявлениями Фора касательно суда над Тимошенко. Позднее факт отзыва Францией своего посла подтвердило Министерство иностранных дел Украины.

Однако вскоре на сайте посольства Франции в Украине появилось сообщение, что эта информация не соответствует действительности, и Фор продолжает работу в Украине.

фото: darudar.org