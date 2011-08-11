Неизвестный открыл стрельбу в минобороны Эстонии и захватил заложников

11 августа 2011, 17:27

{1-} В здании министерства обороны Эстонии неизвестный или неизвестные открыли в четверг, 11 августа днем стрельбу, сообщает rus.DELFI.ee. Здание оцеплено полицией, сотрудники эвакуированы, внутрь вошли бойцы спецназа.

Эстонские средства массовой информации сообщают со ссылкой на неназванных рядовых сотрудников министерства, что стрельбу мог открыть бывший военнослужащий. По неподтвержденным данным, он захватил заложника.

Первый выстрел раздался около 15:30 по местному времени, примерно через 20 минут послышался еще один. По информации DELFI в 15.49 прозвучал второй выстрел, а в 15.50 из окна здания выпрыгнули два человека и убежали.

По неподтвержденным данным, находящийся в здании стрелок захватил двоих заложников. По словам очевидцев, ситуация развивается внутри здания. Вся близлежащая территория, в том числе и центр Solaris, оцеплена, движение перенаправлено. По неподтвержденной информации, в результате случившегося пострадал один человек. По словам очевидцев, на месте находятся полицейские снайперы и две бригады саперов, в здание запустили и робота-сапера. Выходы на близлежащие крыши закрыт.

В 16.44 в здание Министерство обороны ворвались десятки полицейских в бронежилетах и масках. В 16.58 в здании прогремел взрыв и череда новых выстрелов. В 16.53 в здание вошли трое работников скорой в сопровождении четырех вооруженных полицейских.

В 17.25 полиция сообщила, что стрелявший был задержан, и никто не пострадал.

Полиция находится на месте и пытается выяснить, что случилось и есть ли пострадавшие. Территория оцеплена, сообщил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Таллинна.

По словам репортера Delfi, стреляющий находится внутри здания, полицейские бегают вокруг, на месте скорая помощь. Работники министерства эвакуированы из здания. Вся территория возле дома оцеплена.

Пресс-секретарь Министерства обороны Пеэтер Кумет сообщил Delfi, что произошел инцидент, связанный с безопасностью, но информацию об этом предоставит полиция.

Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Delfi, что на место были вызваны и саперы. Вызов поступил в 15.46.

Пресс-секретарь Департамента спасения подтвердил Delfi, что произшел взрыв. "Робот-сапер готов войти в здание. Известно, что произошел взрыв".

Советник по связям с общественностью Министерства обороны Лаури Вахтре не смог никак прокомментировать случившееся, сказав лишь, что, поскольку здание большое, то не известно, что происходит. По его словам, прокомментировать случившееся должна полиция., в здание вошли несколько бойцов спецназа, после чего внутри раздались взрыв и несколько выстрелов.

Министр обороны Март Лаар в момент инцидента находился вне здания. Глава минобороны приехал туда, узнав о происшествии.

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