Тимошенко вновь просят освободить из-под ареста

Защита Юлии Тимошенко в пятый раз просит Печерский райсуд изменить ей меру пресечения.

Соответствующее ходатайство внес в зале суда адвокат Тимошенко Николай Сирый, сообщает «Украинская правда».

Он предоставил судье до 20 листов бумаги, на которых поставили подписи люди, готовые взять Тимошенко на поруки.

В частности, «изменить заключение под стражу на личные поруки» суд просит предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

Также, среди прочих, есть заявления от депутатов Вячеслава Кириленко, Арсения Яценюка, Ирины Геращенко, Николая Мартыненко.

«Суд, учитывая время и то, что подсудимая находится под стражей, а также то, что зачитывание всех заявлений может занять много времени, передает на их ознакомление стороне обвинения», - сказал Киреев.

Ранее, около 16:30, в суде был завершен допрос бывшего первого вице-премьера Александра Турчинова, который длился с 10 утра.