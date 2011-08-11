Тимошенко снова оставили за решеткой

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Председательствующий по делу экс-премьера Юлии Тимошенко судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев отказал экс-премьеру и ее защите в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения, примененной к ней 5 августа.

Как передает УНИАН, соответствующее решение Киреев объявил после перерыва в судебном заседании.

«В удовлетворении ходатайства отказать. Решение обжалованию не подлежит», - сказал Киреев.

Как сообщалось ранее, Печерский районный суд г. Киева 5 августа удовлетворил ходатайство прокуроров о взятии Тимошенко под стражу. Экс-премьер с 5 августа находится в Лукьяновском СИЗО.

Как сообщалось, в пятницу, 12 августа, в 9:30 Апелляционный суд Киева начнет рассмотрение жалобы экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на изменение меры пресечения.