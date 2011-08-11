Миссия МВФ приедет в Киев в августе

Миссия Международного валютного фонда посетит Украину 29 августа-9 сентября для продолжения дискуссий по второму пересмотру программы сотрудничества stand by, передают Подробности.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса Альера . "В период с 29 августа по 9 сентября Украину посетит миссия МВФ под руководством господина Таноса Арванитиса с целью продолжения дискуссий о втором пересмотре выполнения программы в рамках соглашения stand by", - сказано в заявлении.

Соглашение stand by на сумму 10 миллиардов СПЗ (около 16 миллиардов долларов) было одобрено 29 июля 2010 года. Целью программы является поддержка фондом правительственной программы реформирования экономики.

Ранее премьер-министр Николай Азаров прогнозировал визит миссии МВФ в Украину в сентябре. Предполагается, что в ходе визита миссии будет принято решение о возможности выделения Украине очередного транша кредита stand by в размере 1,5 миллиарда долларов.