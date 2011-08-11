Девид Кэмерон: Британия не была готова к беспорядкам

Преступлениям , совершенным во время беспорядков в Великобритании , нет оправдания. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон на экстренном заседании парламента по анализу создавшейся в стране кризисной ситуации, передаёт EuroNews.

В своем выступлении глава кабинета признал, что полиция недооценила масштабы и характер угрозы, а тактика правоохранительных органов в первые дни волнений не была эффективной. Сейчас полиция усилена численно и наделена большими полномочиями.

Дэвид Кэмерон заявил, что правительство пока не намерено использовать армейские подразделения для охраны порядка в городах, поскольку против этого выступает руководство лондонского Скотленд-ярда. Здесь считают, что поддержание спокойствия на улицах является прерогативой и обязанностью полиции. Однако в случае повторения массовых беспорядков и мародерства в будущем премьер не исключил возможности привлечения военных.

Лейбористская оппозиция в свою очередь призвала кабинет пересмотреть намерения по сокращению численности полиции (это предполагалось сделать в качестве одной мер по снижению бюджетного дефицита).

Вспыхнувшие беспорядки, отметил лидер лейбористов Эд Миллибэнд, продемонстрировали необходимость присутствия большего числа стражей порядка на улицах. Тем временем правоохранительные органы Британии продолжают давать отпор хулиганам и преступникам. По последним данным число арестованных подозреваемых в участии в беспорядках превысило 1300 человек.