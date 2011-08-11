Европа не будет помогать Кипру

Европейская Комиссия не планирует выделять Кипру антикризисные кредиты наподобие тех, которые были выданы Греции и другим странам ЕС. Об этом заявил комиссар ЕС по финансовым вопросам Олли Рен, сообщает Lenta.ru.

По словам Рена, выделение денег Кипру даже не обсуждалось европейскими чиновниками. Он отметил, что экономика страны в порядке, несмотря на некоторые трудности, а правительство островного государство пообещало провести необходимые реформы.

Заявление Олли Рена последовало после того, как 10 августа рейтинговое агентство Fitch опустило рейтинг Кипра сразу на две ступени с "А-" до "ВВВ" (для сравнения, у России по версии Fitch - также "ВВВ"). В комментарии к своему решению агентство заявило, что Кипр, возможно, не сможет справиться со своими финансовыми обязательствами без поддержки от международных финансовых институтов.