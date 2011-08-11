Ландика привезут в Украину через месяц

Экстрадиция депутата Луганского горсовета Романа Ландика займет около месяца . Об этом заявил начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник, передает Подробности.

"Да, как раз сегодня (11 августа) нам пришло это сообщение о решении Генпрокуратуры России. Сейчас милиция будет работать по порядку согласования передачи, порядка передачи, места", - отметил он.

Точные сроки экстрадиции милиционер назвать не смог.

"Конечно, он может оспорить решение Генпрокуратуры России, но он гражданин Украины, и у нас есть поддержка россиян. Исходя из прошлого опыта, недели две это займет, не больше месяца", - предполагает Фаринник.

"Тут всегда есть интерес тех, кто захочет этому помешать. К тому же сам процесс согласования двусторонний, обе стороны могут вносить свои изменения", - добавил он.

В милиции сообщили, что в таких случаях россияне довозят конвойного до границы, а оттуда его заберет украинская сторона спецмашинами с конвоем. Конечной станцией тюремного вояжа Ландика станет СИЗО Луганска.

В Генпрокуратуре пояснили, что в Киев депутата везти не будут. В луганской милиции о выдаче пока ничего не знают и ждут указаний сверху.