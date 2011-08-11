Ландика привезут в Украину через месяц

Экстрадиция депутата Луганского горсовета Романа Ландика займет около месяца. Об этом заявил начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник, передает Подробности.
"Да, как раз сегодня (11 августа) нам пришло это сообщение о решении Генпрокуратуры России. Сейчас милиция будет работать по порядку согласования передачи, порядка передачи, места", - отметил он.
Точные сроки экстрадиции милиционер назвать не смог.
"Конечно, он может оспорить решение Генпрокуратуры России, но он гражданин Украины, и у нас есть поддержка россиян. Исходя из прошлого опыта, недели две это займет, не больше месяца", - предполагает Фаринник.
"Тут всегда есть интерес тех, кто захочет этому помешать. К тому же сам процесс согласования двусторонний, обе стороны могут вносить свои изменения", - добавил он.
В милиции сообщили, что в таких случаях россияне довозят конвойного до границы, а оттуда его заберет украинская сторона спецмашинами с конвоем. Конечной станцией тюремного вояжа Ландика станет СИЗО Луганска.
В Генпрокуратуре пояснили, что в Киев депутата везти не будут. В луганской милиции о выдаче пока ничего не знают и ждут указаний сверху.