Франция обеспокоена делом Тимошенко

Посол Украины во Франции был вызван в МИД , где ему выразили обеспокоенность содержанием под стражей бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко и ходом процесса против нее , говорится в четверг в коммюнике французского МИД, передают Риа новости.

"Посол Украины во Франции был вызван в министерство иностранных дел для выражения ему сильной обеспокоенности, вызванной помещением госпожи Юлии Тимошенко под стражу и общим ходом процесса против нее", - отмечает министерство.

Украинскому послу напомнили, что Франция, одна из европейских партнеров Киева, "продолжает пристально следить за развитием этого дела в свете соблюдения принципов правового государства, которые находятся в центре отношений Украины с Евросоюзом".

Суд с конца июня рассматривает "газовое" дело против экс-премьера, обвиняемой в превышении полномочий при заключении в 2009 году контракта с РФ на поставки газа. В прошлую пятницу, 5 августа, суд арестовал Тимошенко по ходатайству прокуратуры. До этого она находилась под подпиской о невыезде.