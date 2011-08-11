Россия будет проводить мигрантам тесты по русскому языку

Заместитель директора федеральной миграционной службы Екатерина Егорова заявила, что ведомство рассматривает возможность введения аналога ЕГЭ по русскому языку для получения вида на жительства трудовыми мигрантами, сообщает ВВС.

Подобная поправка в законопроект сейчас прорабатывается, и ведомство рассчитывает, что она будет вынесена на обсуждение в осеннюю сессию Госдумы.

Сдача теста, если проект утвердят, обойдется переселенцам в шесть тысяч рублей (около 200 долларов), что сопоставимо со стоимостью сертификатов IELTS и TOEFL по английскому языку, признаваемых работодателями в большинстве странах мира.

Тест призван выявить у испытуемого наличие "базовых знаний" по русскому языку. ФМС предлагает ввести подобное тестирование не только для работников сфер ЖКХ, о чем ранее заявлял руководитель ведомства Константин Ромодановский, но и для мигрантов других специальностей. Более высокий уровень владения языком потребуется тем, кто планирует получать российское гражданство.

Замглавы ФМС заявила, что сейчас на территории РФ при вузах созданы 160 центров, которые могут принимать экзамен. Екатерина Егорова также сообщает, что начата реализация "пилотного проекта" по преподаванию русского языка трудовым мигрантам на базе профессионально-технических учебных заведений в Таджикистане и Киргизии в рамках "домиграционной подготовки".