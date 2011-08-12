Британский премьер рассказал о борьбе с погромщиками

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, выступая в парламенте, что борьба с погромщиками в английских городах идет неверными методами, и озвучил свои предложения по урегулированию ситуации, сообщает lenta.ru.

Среди возможных мер Кэмерон перечислил введение комендантского часа и превентивный разгон злоумышленников. Также правительство, по словам премьера, рассматривает вопрос о том, каким образом власти могут помешать координации погромщиков через социальные сети.

По мнению Кэмерона, до настоящего времени на улицах было слишком мало полицейских, при этом у них не хватало полномочий, чтобы обязать подозреваемых в погромах снимать с лица маски. Касаясь судьбы арестованных хулиганов, премьер-министр предложил дать судам больше полномочий для вынесения приговоров, предполагающих тюремное заключение. Также Кэмерон выступил в поддержку требования 95 тысяч британцев выселять участников погромов из социального жилья.

Британский лидер заверил, что все пострадавшие от действий погромщиков могут рассчитывать на компенсацию материального ущерба. Кроме того, он пообещал помочь тем семьям, которые остались без крова.

По мнению премьер-министра, трудности, с которыми столкнулась полиция, связаны с исключительными обстоятельствами. «Дело в том, что полиция столкнулась с новой и необыкновенной проблемой, - заявил он. - Разные люди заняты одним и тем же, в основном, грабежами. Они делают это в разных местах в одно и то же время».