В НУНС уверены, что Ющенко должен ответить

Экс-президент Виктор Ющенко должен ответить за подписание газовых контрактов 2009 года. Такое мнение озвучил глава фракции НУНС в Верховной Раде Николай Мартыненко в эфире 5 канала.

Отвечая на вопрос, может ли часть вины за подписание газовых контрактов 2009 года ложиться на экс-президента Виктора Ющенко, он заявил: «Абсолютно может».

«Я считаю, что есть вина его именно непосредственная в этом деле», - добавил депутат.

«Вспомните, пожалуйста, то время, когда подписывались контракты. Первое, страшный конфликт и с Россией, и с Европой. Второе, существует посредник. Третье, Виктор Андреевич не обращает внимания на этот вопрос. По крайней мере, делает такой вид. И делает все возможное, чтобы любой контракт не был подписан», - отметил Мартыненко.

«Сегодня даже в суде свидетели говорили, что он отозвал Дубину, когда в конце 2008 года могли цену подписать намного ниже», - уточнил он.

По мнению депутата Ющенко «должен будет свидетельствовать по этим вопросам в суде, и его ответственность является самой непосредственной».

«Мы получили такой контракт потому, что амбиции нашего экс-президента перевесили ответственность за государство», - заявил Мартыненко.