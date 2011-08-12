В Черкасской области избили депутата

В городе Ватутино Черкасской области была избита депутат городского совета от «Батькивщины» Анна Тростянская. Инцидент произошел во вторник 9 августа в 18 часов, сообщает официальный сайт Черкасской облорганизации «Батькивщины».

Вечером Тростянская вышла из собственного подъезда, чтобы встретиться с избирателем, который просил помощи. Женщина ждала напротив входа в многоэтажку.

Ее внимание привлек высокий молодой человек в темных очках, который стремительно шел в ее сторону. Когда незнакомец выхватил из кармана пузырек с какой-то жидкостью и побежал, депутат поняла, что это нападение и начала убегать. Молодой человек быстро настиг свою жертву и, свалив с ног несколькими ударами в голову, начал бить ее ногами.

Тростянская потеряла сознание, и все, что произошло потом, ей рассказали соседи, которые сбежались на крик.

По их словам, когда из подъездов начали выскакивать жители дома, нападающий убежал.

Впоследствии на место инцидента прибыла милиция и «скорая».

Правоохранители составили протокол, а врачи установили у Тростянской многочисленные ушибы головы и туловища, но почему-то отложили госпитализацию пострадавшей на следующий день.

Сейчас женщина находится дома, но чувствует себя плохо. Нападение связывает исключительно со своей депутатской деятельностью.