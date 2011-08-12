Азаров: За угрозы шахтеру ответят губернатор и директор шахты

Судьба горняка шахты «Суходольская-Восточная» Игоря Сметанина, рассказавшего после взрыва правду о уровне техники безопасности на предприятии, находится под личным контролем премьер-министра Украины Николая Азарова. Как передает УНИАН, об этом премьер заявил в Запорожье.

По словам Азарова, накануне губернатор Луганской области лично заверил его в том, что шахтер трудоустроен.

Кроме того, премьер подчеркнул, что если к нему поступит информация, что это не так, и что действительно, как заявляют профсоюзы, Сметанину угрожают, то и губернатор, и директор шахты будут за это отвечать.

Напомним, в ночь на 29 июля на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» (Луганская область) произошла авария, унесшая жизни 28 горняков.

Сметанин был уволен после того, как в Интернет попало видео, где он рассказывает о тяжелых условиях труда на шахте, о том, что настоящая причина аварии – «потогонная система труда» на шахте.