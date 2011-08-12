Украинская милиция тренируется разгонять митинги

Украинская милиция усиленно тренируется действовать во время массовых акций, в частности - останавливать уличные беспорядки. В спецподразделениях «Беркут» такие учения проходят еженедельно, сообщает Радио Свобода.

В МВД объясняют это подготовкой к чемпионату Евро-2012, который продлится всего месяц.

Однако из неофициальных источников известно, что разгонять массовые акции готовятся и в других городах.

Правозащитники и представители оппозиции говорят, что таким образом силовые ведомства готовятся противодействовать акциям протеста против действующей власти.

В свою очередь спикер МВД Сергей Бурлаков заявил, что подразделения МВД во всех регионах регулярно учатся действовать во время массовых акций.

«Отрабатывают действия во время беспорядков, которые оказывают футбольные фанаты. Обучение проходят в соответствии с годовым планом. В частности, «Беркут» еженедельно учится действовать по оперативным планам «Гром», «Волна», «Сирена», - сказал он.

«Обучение в тех регионах, где будет проходить Евро-2012, стали интенсивнее. В остальных регионах они на прежнем уровне», - добавил Бурлаков.

Между тем, простые сотрудники милиции в регионах признают, что дополнительные учения таки проходят.

В частности, об этом рассказал один из милиционеров Ужгорода, в котором, как известно, никаких событий к чемпионату Европы по футболу не предусмотрено.

Между тем в Луганской области такие учения проводятся публично. Бойцы внутренних войск учатся противодействовать толпе дубинками и щитами.

