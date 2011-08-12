Медведев ввел санкции против Ливии

Президент России Дмитрий Медведев 12 августа подписал указ, вводящий санкции против Ливии. Меры направлены на выполнение резолюции Совбеза ООН, принятой в марте, сообщает lenta.ru.

Глава государства запретил полеты над Россией ливийских самолетов, а также самолетов, направляющихся в Ливию, за исключением гуманитарных воздушных судов или самолетов, которые осуществляют аварийную посадку. Кроме того, российские военные корабли получили право досматривать суда, которые следуют в Ливию или из Ливии.

Также указ запрещает въезд на территорию РФ некоторых лиц и операции с денежными счетами и финансовыми активами ливийского лидера Муаммара Каддафи и его ближайшего окружения.

Резолюция 1973 была принята Советом безопасности ООН 17 марта 2011 года. Этой резолюцией был введен бесполетный режим в воздушном пространстве Ливии. Кроме того, страны Запада получили право на силовые меры по защите мирного населения Ливии, за исключением наземного вторжения.