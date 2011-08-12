Сторонники Тимошенко готовят акцию под апелляционным судом

Под апелляционным судом города Киева, где сегодня будет рассмотрена жалоба на решение об аресте Юлии Тимошенко, собираются сторонники лидера ВО Батькивщина.

Как передает ЛІГАБізнесІнформ, по состоянию на 8:25 под зданием суда находятся около 50 человек с флагами Батькивщины. Начало акции в поддержку Тимошенко запланировано на 8:30. Правопорядок возле суда обеспечивают несколько десятков милиционеров, непосредственно во дворе суда - дежурят несколько сотрудников Грифона.

Напомним, накануне суд отказался изменить меру пресечения для Тимошенко с содержания под стражей на взятие на поруки. Соответствующее ходатайство адвокатов Тимошенко судья Родион Киреев отклонил.