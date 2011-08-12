Из-за погромов олимпиаду не отменят

В разгар народного бунта британскую столицу посетили представители Международного Олимпийского комитета. В свете последних событий многие опасаются, что власти Лондона не смогут обеспечить безопасность во время летней Олимпиады в 2012 году. Впрочем, комиссия осталась довольна, передаёт EuroNews.

“В течение недели мы провели серию великолепных тестов в городе, который проходил через серьезные испытания. И что в итоге? Мероприятия прошли на высшем уровне, были и болельщики и все что нужно, и это – за год до олимпийских игр,” – заявил глава Олимпийского оргкомитета “Лондон-2012” Себастьян Коу.