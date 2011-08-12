Апелляционный суд думает, рассматривать ли жалобу Тимошенко об ее аресте

Прокуроры просят Апелляционный суд Киева отказать экс-премьеру Юлии Тимошенко в рассмотрении жалобы на решение об ее аресте.

Об этом они заявили сегодня на заседании суда, передает корреспондент УНИАН.

По их словам, Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает процедуры обжалования решения суда первой инстанции о мере пресечения.

Вместе с тем адвокат Тимошенко считает, что есть все основания для рассмотрения жалобы. При этом адвокат ссылается на Конвенцию Европейского суда по правам человека, Конституцию Украины и действующее законодательство Украины.

В своем выступлении адвокаты Юрий Сухов и Николай Сирый настаивали, что в соответствии с действующими процессуальными нормами Украины, законодательства и международных правовых договоров, суд первой инстанции не имел оснований изменять Юлии Тимошенко меру пресечения.

Судья Апелляционного суда Киева Ольга Ефимова удалилась в совещательную комнату решать, принимать или не принимать к рассмотрению по существу жалобу на решение Печерского райсуда столицы об аресте экс-премьера Юлии Тимошенко.

Как сообщалось, сегодня в Апелляционном суде Киева началось слушание дела по рассмотрению апелляционной жалобы Юлии Тимошенко на постановление Печерского районного суда Киева об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.