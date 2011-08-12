Апелляционный суд отказался рассматривать жалобу Тимошенко

Апелляционный суд Киева отказался принимать к рассмотрению по существу жалобу на арест экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Соответствующее постановление объявила судья палаты по уголовным делам указанного суда Ольга Ефимова, передает УНИАН.

Свое решение суд аргументировал тем, что в соответствии с нормами действующего УПК, постановление Печерского районного суда об изменении Тимошенко меры пресечения обжалованию не подлежит. Поэтому суд решил жалобу на арест Юлии Тимошенко к рассмотрению не принимать.

Юлия Тимошенко на заседании отсутствовала, хотя ходатайствовала об этом. По словам судьи Ефимовой, «обязательным является лишь участие прокурора на заседании, другие участники процесса могут быть вызваны, но их участие не является обязательным. Поэтому ходатайство удовлетворению не подлежит».

Апелляционный суд также отклонил ходатайство 11 украинских и иностранных телеканалов относительно участия в заседании. «В зале могут быть использованы лишь портативные аудиотехнические средства. В видео- и фотосъемке отказано», - сказала судья.