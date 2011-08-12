Вашингтон ввёл новые санкции против Беларуси

США ввели дополнительные экономические санкции в отношении Белоруссии, сообщила на пресс-брифинге в четверг официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд, сообщают Риа новости.

"Сегодня США ввели дополнительные экономические санкции против четырех государственных предприятий Белоруссии. Санкции являются ответом на продолжающееся удержание политических узников, подавление политических активистов, журналистов и представителей гражданского общества", - заявила Нуланд.

О каких именно предприятиях в данном случае идет речь, она не уточнила.

"Эти новые санкции дополняют ограничения на поездки, замораживание активов и санкции, введенные 31 января. Они нацелены на ответственных за репрессии в Белоруссии, имевшие место после президентских выборов 19 декабря. Они не предназначены для того, чтобы причинить вред народу Белоруссии. Мы повторяем наш призыв к белорусскому правительству освободить всех политзаключенных немедленно и без предварительных условий", - сказала Нуланд.

Белорусская оппозиция организовала в Минске несанкционированную акцию протеста после того, как было объявлено о победе на президентских выборах 19 декабря действующего лидера Александра Лукашенко. Власти задержали сотни участников акции, включая оппозиционных кандидатов в президенты, что было подвергнуто решительному осуждению со стороны Евросоюза и США, заявивших о намерении применить санкции против Минска в качестве ответной меры.