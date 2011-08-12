В Мексике задержали главаря банды, убившей 900 человек

В Мексике задержан предполагаемый лидер группировки киллеров, которого подозревают в причастности к многочисленным убийствам. Об этом сообщает Lenta.ru.

Оскар Освальдо Гарсия Монтойя (Oscar Osvaldo Garcia Montoya) был задержан в четверг, 11 августа. Его считают лидером группировки "Рука с глазами" ("Mano con Ojos"). Гарсия Монтойя, как сообщается, признался в том, что участвовал в 300 убийствах и отдал приказы о совершении еще 600.

Во время операции по задержанию Гарсии Монтойи, которая прошла на юге Мехико, полиция по ошибке ворвалась в дом мексиканского поэта Эфраина Бартоломе (Efrain Bartolome) и еще в два дома.

Считается, что Гарсия Монтойя поддерживал связи, в частности, с картелями Карлоса Бельтрана Лейвы и Эдгара Вальдеса Вильярреала по прозвищу Барби. Лейву арестовали в конце декабря 2009 года, Вильярреала — в августе 2010 года.

Ранее один из лидеров мексиканского наркокартеля "Хуарес" Хосе Антонио Акоста Эрнандес (Jose Antonio Acosta Hernandez), которого арестовали 29 июля 2011 года, признался в причастности к 1500 убийствам.