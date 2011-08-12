Кузьмин: в США есть информация о причастности Тимошенко к убийству Щербаня

В материалах дел против Павла Лазаренко в США есть информация о причастности Юлии Тимошенко к убийству Евгения Щербаня, заявил первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин в интервью «Фокусу».

«В материалах американских уголовных дел против Лазаренко есть интересная информация. Допрошенный прокуратурой США свидетель по делу Лазаренко прямо сказал, что киллер за убийство Щербаня получил деньги со счетов Лазаренко и Тимошенко», - цитирует данное интервью Кузьмина Украинская правда.

«Свидетель ссылается на разговор с заказчиком, который сказал «Юля заплатит», имея в виду – «заплатит за убийство», - отметил Кузьмин.

На вопрос, будет ли прокуратура возбуждать дело против Тимошенко по этому эпизоду, Кузьмин ответил: «Повторюсь, эти материалы находятся в США, как и свидетели, которые давали эти показания американским прокурорам».